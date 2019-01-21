Мигранты: право на здоровье

В ВОЗ озабочены состоянием здоровья беженцев. В мире, указывают эксперты, насчитывается 68,5 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома. Практически треть из них в целях безопасности бежали из стран проживания и нашли приют на чужбине. В принимающих государствах у мигрантов возрастает риск получить то или иное заболевание из-за плохих условий размещения и непривычного образа жизни. Это главный вывод, содержащийся в первом на эту тему докладе европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

Жужанна Якоб, глава европейского бюро ВОЗ: "Я думаю, что в большинстве стран нелегальные мигранты не имеют доступа к системе здравоохранения, к медицинским службам и учреждениям. Это та область, в которой мы должны вести большую дополнительную работу". По словам Якоб, нужно объяснить властям стран, где находятся беженцы, что лучший способ защитить как свое собственное население, так и самих мигрантов - предоставить им доступ к медицинским услугам".

Чаще всего беженцы страдают от случайных травм, переохлаждения, желудочно-кишечных и сосудистых заболеваний, а так же психосоциальных расстройств. Из-за эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, поток мигрантов в Европу не иссякает. В минувшее воскресенье свыше 140 незаконных мигрантов в их числе женщины и дети были спасены в территориальных водах Ливии. Днем ранее у ливийских берегов жертвами кораблекрушения стали более 170 мигрантов.