Пожар на бульваре Макдональда

Сильный пожар частично уничтожил жилой дом в XIX-м округе Парижа в ночь на воскресенье. Обошлось без жертв и пострадавших: все его обитатели смогли - сами или при помощи пожарных - покинуть здание. К месту происшествия по тревоге выехали до 80 человек, но им не сразу удалось совладать с огнем.

Причины возгорания пока не установлены, сообщили в столичной полиции и пожарной службе. Наиболее вероятная версия - взрыв газа. Очевидцы рассказывают, что видели огненный шар на уровне одного из этажей. Телеканал LCI сообщил, что виной всему - неисправная жаровня для барбекю.

Жители квартала также рассказали, что на время операции движение по соседнему бульвару Макдональда было перекрыто, а на улице, где произошел пожар, отключили электричество.