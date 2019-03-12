Музыка, которая изменила Париж и Лондон

Музыка не имеет границ. Доказательство тому - выставка, которая открылась в парижском дворце Порт-Доре.

Экспозиция называется "Париж-Лондон, музыка миграции.

С начала 60-х и до конца 80-х годов музыканты-эмигриранты из разных стран, сделали Париж и Лондон центрами развития музыки, и это изменило роль этих двух городов в европейской культуре.

Стефан Малфетс, куратор выставки:

"Мы хотим рассказать о том, как музыканты-эмигранты принесли в Париж и Лондон новые стили в исполнении и сочинении музыкальных произведений, эта новая волна изменила все".

Звуки музыки были звуками протеста, с помощью которых эмигранты заставляли себя услышать.

Выставка продлится до января будущего года.