МВФ решает, кому помогать

Международный валютный фонд на весенней сессии обсуждает оказание финансовой помощи Венесуэле. Несколько дней назад фонд опубликовал сводку, согласно которой рост цен в боливарианской республике в прошлом году превысил 900 тысяч процентов, а экономический спад составил 18%.

Но в МВФ подчёркивают, что из-за политической неопределённости сейчас Венесуэла доступа к кредитам не имеет. А кто доступ получит — может быть решено лишь большинством голосов.

Соединённые Штаты, большинство стран ЕС и Латинской Америки признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. При этом министр финансов США Стивен Мнучин прямо заявлял, что помощь Венесуэле будет оказана лишь после ухода Николаса Мадуро.

Действующего президента поддерживают около десятка стран, среди них Россия, Китай, Иран и Турция.

Решаем не мы — не руководство — а большинство, дипломатически признающее ту или иную сторону легитимной Кристин Лагард директор-распорядитель МВФ

В МВФ представлены 118 государств мира, в том числе сама Венесуэла. Однако с 2004 года фонд не ведёт с республикой консультаций, а Центробанк Венесуэлы долгое время не предоставлял фонду отчётов.