Зеленский и Порошенко - во втором туре

У актера и шоумена Владимира Зеленского нет опыта в политике, но президентом он уже успел побывать – на экране. А сейчас он уверенно лидирует в первом туре нынешних президентских выборов. По предварительным данным ЦИК, Зеленский набирает около 30 процентов голосов. Правда, этого недостаточно для победы, поэтому через три недели украинцев ждет второй тур.
До последнего сохранялась интрига, кто же станет соперником Зеленского во втором туре. Тяжелым уроком для себя и своего штаба назвал итоги голосования действующий президент Петр Порошенко. Он вышел во второй тур, но, по предварительным данным, он набрал в два раза меньше голосов, чем Зеленский.
Третьей в президентской гонке финишировала Юлия Тимошенко, уступив Порошенко более 3 процентов. Избиратели говорят, что итоги голосования сюрпризом для них не стали:
"Если честно, абсолютно никак не удивили результаты. В принципе все мы знаем, какие были рейтинги у кандидатов до выборов. Ничего удивительного не произошло. Конечно, хотелось бы, чтобы немножечко другая картина была, чтобы другой кандидат вышел во второй тур. Но что есть, то есть".
В следующий раз украинцы пойдут на избирательные участки 21 апреля. Перед вторым туром Порошенко предложил провести дебаты. Зеленский заявил, что готов к такому сценарию, и согласился скрестить шпаги с действующим главой государства.