Зеленский и Порошенко - во втором туре

У актера и шоумена Владимира Зеленского нет опыта в политике, но президентом он уже успел побывать – на экране. А сейчас он уверенно лидирует в первом туре нынешних президентских выборов. По предварительным данным ЦИК, Зеленский набирает около 30 процентов голосов. Правда, этого недостаточно для победы, поэтому через три недели украинцев ждет второй тур.

Послушайте, я не собираюсь воевать с обществом. Я не буду призывать людей устанавливать палатки и устраивать акции протеста на Майдане, чтобы защитить свою персону. Я не буду этого делать, если украинцы против меня. Человеческие жизни – это самое важное

До последнего сохранялась интрига, кто же станет соперником Зеленского во втором туре. Тяжелым уроком для себя и своего штаба назвал итоги голосования действующий президент Петр Порошенко. Он вышел во второй тур, но, по предварительным данным, он набрал в два раза меньше голосов, чем Зеленский.

Я не ощущаю никакой эйфории. Я критически и трезво вижу, в чем смысл сигнала, который общество сегодня подало действующим властям. Это тяжелый урок для меня и для всей команды. Это серьезный повод для скрупулезной работы над ошибками, совершенными в последние годы. Но только те, кто не делает ничего, не допускают ошибок

Третьей в президентской гонке финишировала Юлия Тимошенко, уступив Порошенко более 3 процентов. Избиратели говорят, что итоги голосования сюрпризом для них не стали:

"Если честно, абсолютно никак не удивили результаты. В принципе все мы знаем, какие были рейтинги у кандидатов до выборов. Ничего удивительного не произошло. Конечно, хотелось бы, чтобы немножечко другая картина была, чтобы другой кандидат вышел во второй тур. Но что есть, то есть".

В следующий раз украинцы пойдут на избирательные участки 21 апреля. Перед вторым туром Порошенко предложил провести дебаты. Зеленский заявил, что готов к такому сценарию, и согласился скрестить шпаги с действующим главой государства.