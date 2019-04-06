Греция: столкновения мигрантов с полицией

В Греции сотни мигрантов пытались прорваться к границе с Северной Македонией через кордон полиции, преградивший им путь. Последовали стычки, в ходе которых в полицейских полетели камни и бутылки. Те, в свою очередь, применили слезоточивый газ против мигрантов, многие из которых были с детьми.

Мигранты стали сюда стекаться сюда несколько дней назад, свои планы о преодолении границы они обсуждали в соцсетях, рассчитывая из Северной Македонии попасть в другие страны Европейского союза. Люди установили палатки прямо в поле, большинство из них отказываются возвращаться в центры размещения беженцев, несмотря на призывы властей, заявивших, что пройти через границу не удастся.