Выселение нелегалов в Афинах

В Афинах полиция задержала более 90 мигрантов, которые незаконно проживали в здании в самом центре греческой столицы. Рейд прошел в квартале Экзархия, где нередко обретаются леворадикальные группы, а также греческие анархисты.

Полиция вмешалась после того, как местные жители стали жаловаться на причиняемые им неудобства. В ходе выселения мигрантов, сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотические вещества. Правда, о каких объемах идет речь, не сообщается.

Подобные самовольные заселения мигрантов в самих Афинах, а также в окрестностях города не редкость, поскольку именно Греция наравне с Италией была вынуждена принять наибольшее число мигрантов за последние годы.

Буквально неделю назад несколько сотен нелегалов из Африки и стран Ближнего Востока парализовали работу центрального железнодорожного вокзала в Афинах. Они устроили сидячую акцию протеста, протестуя против медленной процедуры предоставления им убежища.