Французы и политика: из винодела в депутаты

Наше предвыборное путешествие по Европе продолжается во Франции. Мы приехали в Метамис, очаровательную деревушку Прованса, чтобы поговорить о том, насколько французам не интересна политика. В прошлом месяце после отставки четырех депутатов местного совета здесь должны были пройти выборы. Но желающих выставить свою кандидатуру не нашлось. В результате первый тур пришлось отменить. К счастью, между двумя турами появился человек, готовый спасти выборы. Им оказался винодел Оливье Баге, к которому мы и отправились в гости.

Сирил Фурнери, Euronews:

Добрый день, Оливье! Как дела? Объясните, почему вы решили выставить свою кандидатуру?

Оливье Баге, винодел:

"Как ни странно, тогда я был далеко от деревни, разъезжал по винным салонам в Эпинале, Льеже, был на пути к Кольмару. В соцсетях увидел расшифровку интервью, прозвучавшего на радио Франс Бле Воклюз. Собеседники говорили о том, что, мол никто не хочет здесь избираться и, что выборы отменены. Я занимаюсь органическим виноделием и в прошлом году из-за болезней винограда потерял урожай. Так что этой осенью - никаких выставок и салонов. Время высвободилось. На один год. Я хочу быть полезным. Человек я восприимчивый и чувствительный, когда речь идет об общих интересах и благополучии. И я сказал. Ок, вперед. Есть люди, которые могут помочь. Есть то, что надо исправить. Вместо того, чтобы сидеть на террасе в баре и говорить о том, как все плохо, давайте начнем что-то делать".

Сирил Фурнери, Euronews:

Люди больше не интересуются политикой? Почему?

Оливье Баге, винодел:

"О, это вечный вопрос... Посмотрите, какая низкая явка была на предыдущих выборах, будь то местные, национальные, или европейские. А все потому, ну я так так полагаю, что у людей, выставляющих свою кандидатуру, не всегда совпадают интересы с избирателями. Нас кормят обещаниями. Например, последние три президента Франции говорили, что в течение года хотят решить проблему с бездомными, чтобы люди не ночевали на улицах. Но пятнадцать лет прошло, а число бездомных продолжает расти. Что мы можем сделать? То есть, либо ты обещаешь и выполняешь свои обещания, либо не обещай!"

Сирил Фурнери, Euronews:

Приближаются европейские выборы... Какой Вы видите Европу?

Оливье Баге, винодел:

"Она должна быть прекрасной и великой, если Европа хочет существовать... Я родился десять лет спустя после подписания Римского догора. И в младших , и в старших классах нам рассказывали о свободном перемещении людей и товаров. Сегодня я - винодел. И когда я пересекаю границу с вином в картонных ящиках, мне нужно заполнить таможенные документы, оплатить пошлину. Что это значит? И я говорю о своем малом бизнесе. Многое можно обсудить. Для многих Европа ассоциируется с ограничениями. Но и мы все проблемы скидываем на Европу. Даже наши французские лидеры снимают с себя всякую ответственность, говорят, мол, "Это вина Европы".