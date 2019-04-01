Зеленский ушёл в отрыв

Владимир Зеленский может праздновать победу в прошедшем в воскресенье первом туре выборов президента Украины.

Центральная избирательная комиссия страны объявила их состоявшимися, отметив, что серьёзных нарушений в ходе волеизъявления выявлено не было.

"Я правда считаю, что у нас большая армия таких потрясающих людей - уникальных, офигенных, креативных, тёплых, добрых. Это первая наша с вами большая победа. И я не просто делюсь ею с вами. Я такой же, как и вы", - сказал сам кандидат.

После обработки свыше 80% бюллетеней, шоумен и актёр лидирует с более чем 30% голосов. Во второй тур вместе с Зеленским выходит действующий украинский президент. Правда, Пётр Порошенко набрал почти вдвое меньше голосов, чем его соперник - 16%.

"Эта кампания была очень напряжённой. Люди обсуждали вопросы, которые могут иметь решающее значение для избирательного процесса (сценарий применения силы и так далее). Именно поэтому очень важен тот факт, что и день выборов, и ночь, когда на избирательных участках шёл подсчёт голосов, прошли без системных нарушений", - сообщила Татьяна Слипачук, глава ЦИК Украины.

Экс-премьер Юлия Тимошенко, которая заняла третью строчку, обвинила комиссию в подтасовке результатов в пользу действующего главы государства.

В МВД Украины заявили о возбуждении 60 уголовных дел на основании 2,5 тысяч зафиксированных нарушений.

"Конкурентная борьба, развернувшаяся в первом туре, заложила основу для тура второго. Надеюсь, благодаря этому Украина продолжит своё движение по пути развития демократии в условиях мира, безопасности, в пределах признанных международным сообществом границ и в соответствии с общеевропейскими ценностями", - заявил Илкка Канерва, координатор, миссия наблюдателей ОБСЕ.

Некоторые кандидаты действительно использовали административный ресурс во время кампании, подтвердили международные наблюдатели. Но работу ЦИК они назвали прозрачной, отметив высокий уровень организации выборов.

Впрочем, решающий этап в борьбе за президентское кресло еще впереди. Второй тур, в котором встретятся Владимир Зеленский и Пётр Порошенко, пройдёт 21 апреля.