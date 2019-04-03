«Красный диван» приехал во Францию

Euronews продолжает путешествие по Европе в преддверии выборов. Мы уже проехали две тысячи километров по Португалии и по Испании, и теперь пересекли границу Франции. Мы на вокзале Перпиньяна, откуда вскоре отправимся в Лион.

«Мы говорим „бонжур“ Сирилу, журналисту французской службы, и говорим „адьос“ Кристине, которая открывала вместе с нами Испанию.

Кристина, перед тем как мы расстанемся — расскажи нам, что тебя поразило больше всего во время путешествия по собственной стране?»

Кристина Хинер, Euronews:

«Удивительно, насколько сильно люди хотели с нами общаться. Они были рады сидеть на нашем красном диване и высказывать своё мнение. Ведь на самом деле немногие доверяют СМИ. Люди обычно с подозрением спрашивают журналистов, на какое издание они работают, особенно в Барселоне. А тут я видела, что они абсолютно спокойны и без сомнений говорят о том, что чувствуют».

Аннелиз Боржес, Euronews:

«Тема Каталонии, конечно же, весьма болезненна... И во Франции такие проблемы тоже существуют. Что именно нас здесь ждёт?»

Сириль Фурнери, Euronews:

«Я очень рад, что ты об этом упомянула. Действительно, во Франции таких вопросов множество. И мы начнём путешествие с юга страны, с далеко не самых богатых регионов. Я уверен, что люди захотят высказаться, и я буду рад дать им такую возможность. Мы услышим рассерженных граждан, которые чувствуют себя брошенными, и конечно же мы встретимся с „жёлтыми жилетами“ — представителями обширного движения, которое несколько месяцев не сходит с первых полос.

И не только „жёлтые жилеты“. Мы поговорим и с фермерами, которые вреят, что возможна другая жизнь, и уже предпринимают действия в этом направлении. Они были бы счастливы рассказать другим о своём взгляде на европейские проблемы — но и не только о них, а также о социальных, экономических, экологических вопросах...».

Аннелиз Боржес, Euronews:

«...Обо всём, что так важно для людей. Спасибо огромное вам обоим: ты остаёшься, тебе пора... А наше путешествие продолжается!»

Интерактивная карта путешествия "красного дивана":

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