Абделькадер Бенсалах - "элемент старой системы"?

Политик "старой закалки", "человек системы" - так характеризуют аналитики главу верхней палаты парламента Алжира Абделькадера Бенсалаха.

По Конституции, он должен стать временным президентом страны, в связи с уходом в отставку Абдельазиза Бутефлики.

Но добившихся того шестинедельными акциями протеста алжирцев может не устроить тот факт, что у власти останется близкий к правящему режиму Абделькадер Бенсалах. Считается, что 77-летний политик во многом поддерживал Бутефлику и в частности - его выдвижение на пятый срок.

"Ещё в самом начале к протестному движению примкнули миллионы алжирцев. Они отвергли все предложенные варианты. Они против того, чтобы у власти оставались люди системы Бутефлики и особенно Абделькадер Бенсалах. Это вызовет проблемы. Я думаю, что манифестации будут продолжаться до тех пор, пока все старые лица не исчезнут с политического пейзажа" Камель Зайт журналист

По закону, Абделькадер пробудет на посту главы государства максимум 3 месяца, в которые в стране должны пройти президенсткие выборы.

Десятки НПО призвали алжирцев в эту пятницу выйти на акцию протеста с требованием полной смены власти и ухода всех должностных лиц, относящихся к правящему режиму.