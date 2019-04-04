Абделькадер Бенсалах - "элемент старой системы"?

Политик "старой закалки", "человек системы" - так характеризуют аналитики главу верхней палаты парламента Алжира Абделькадера Бенсалаха.
По Конституции, он должен стать временным президентом страны, в связи с уходом в отставку Абдельазиза Бутефлики.
Но добившихся того шестинедельными акциями протеста алжирцев может не устроить тот факт, что у власти останется близкий к правящему режиму Абделькадер Бенсалах. Считается, что 77-летний политик во многом поддерживал Бутефлику и в частности - его выдвижение на пятый срок.
По закону, Абделькадер пробудет на посту главы государства максимум 3 месяца, в которые в стране должны пройти президенсткие выборы.
Десятки НПО призвали алжирцев в эту пятницу выйти на акцию протеста с требованием полной смены власти и ухода всех должностных лиц, относящихся к правящему режиму.