Индийские испытания - угроза будущему человека в космосе (NASA)

NASA заявило, что испытания индийского противоспутникового оружия угрожают МКС и "не совместимы с полетом человека в космос". "Намеренное создание космического мусора на орбите абсолютно точно не совместимо с полетом человека в космос", - сказал глава NASA Джим Брайденстайн во время выступления в штаб-квартире агентства.

Он сообщил, что испытания привели к появлению на орбите МКС 400 фрагментов космического мусора, угроза для станции возросла на 44%. "Мы идентифицировали и пронумеровали 60 фрагментов обломков. 24 из этих 60 находятся над верхней точкой МКС", - сказал Брайденстайн, добавив, что американские астронавты пока находятся в безопасности.

Тем временем, власти Индии заявляют, что испытания противоспутникового оружия прошли на относительно небольшой высоте, чтобы на орбите не осталось никаких обломков. По их словам, фрагменты уничтоженного аппарата должны упасть на Землю в течение нескольких недель.

Нью-Дели провел испытания 27 марта. Премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил в телеобращении, что ВС удалось сбить индийский спутник на низкой околоземной орбите. Моди отметил, что после этого испытания Индия вошла в число космических сверхдержав вслед за США, Россией и Китаем.

Тем временем, МИД страны заявил, что Индия не намерена вступать в гонку вооружений в космосе и выступает за мирное освоение космического пространства.