Несмотря на санкции: Индия покупает С-400

Товарооборот между Россией и Индией может превысить 30 миллиардов долларов уже до установленного срока — 2025 года. Об этом заявлено по итогам визита российского президента Владимира Путина. С индийским премьером Нарендрой Моди он, как сообщается, обсудил самые разные вопросы политического, экономического и социального сотрудничества.