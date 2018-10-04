В НАСА обнаружили новую экзопланету?

Американские астрономы не исключают, что обнаружили экзолуну - спутник экзопланеты, находящейся за пределами Солнечной системы. Kepler-1625b сопоставима по размерам с Юпитером и находится в созвездии Лебедь на расстоянии 8 тысяч световых лет. По имеющимся у НАСА данным, спутник размером с планету Нептун вращается по орбите вокруг экзопланеты на расстоянии в 3 миллиона километров, что в 8 восемь раз дальше, чем Луна от Земли. Гипотеза о существовании спутника была выдвинута на основе наблюдений за прохождением Kepler-1625b перед своей звездой. Данные были получены с помощью телескопов Kepler и Habble.