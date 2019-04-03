Спасти слонов и реки

Служба охраны дикой природы Кении в понедельник спасла трех слонов, увязших в грязи у озера Капнарок. Слоны, как полагают, пришли сюда в поисках воды и застряли.

Для спасения животных испробовали разные способы, в том числе пытались разбавить грязь водой. На помощь пришли и местные жители. В итоге слонов обвязали канатами и вытащили совместными усилиями.

Этот случай вновь напомнил о проблеме, с которой всё чаще сталкивается Кения: реки, несущие воду в озёра, мелеют и высыхают, а водоёмы заболачиваются.