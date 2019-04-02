Суд требует лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд потребовал лишить лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности. Обращение уже было направлено в Национальную ассамблею.

"Мы заявляем о том, что гражданин Хуан Херардо Антонио Гуайдо Маркес проявил неуважение к суду. Нам приказано направить заверенные копии действующего решения главе Национальной ассамблеи. Цель - снятия депутатской неприкосновенности", - говорит председатель Верховного суда Майкл Морено.

Причиной такого решения стала поездка Гуайдо по южноамериканским странам, несмотря на то, что суд запретил ему покидать Венесуэлу. Президент Николас Мадуро тогда заявлял, что в случае возвращения на родину Гуайдо будет задержан.

Митинг сторонников Гуайдо REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Сам лидер оппозиции говорит, что у властей нет никаких полномочий лишать его неприкосновенности. Решение суда он назвал преследованием и политической расправой.

Ранее Гуайдо был снят с поста председателя Национальной ассамблеи. Кроме того, ему запретили занимать госдолжности в течение 15 лет.

"Те, кто боится, используют оружие, те, кто боится, распыляют газ. Мы постоянно проявляем отвагу, потому что мы не боимся. Мы продолжим идти вперед", - заявил Гуайдо на митинге своих сторонников.

Венесуэла переживает тяжелый кризис. Кроме того, в прошлом месяце в стране произошло несколько масштабных отключений электричества. На этом фоне Николас Мадуро объявил о назначении нового министра энергетики. Власти страны говорят, что причина блэкаутов – совершенная Соединенными Штатами диверсия на крупнейшей ГЭС страны. Оппозиция же считает, что это власти довели систему энергоснабжения до аварийного состояния.