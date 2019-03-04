Гуайдо вернулся в Каракас, несмотря на угрозу ареста

Лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся в Каракас после политического турне по странам Латинской Америки. В аэропорту Гуайдо встречали его сторонники, а также послы нескольких стран ЕС.

"Мы знаем, с какой гурозой имеем дело, но мы намерены продолжать начатое - во имя демократических перемен в Венесуэле", - заявил Гуадо, выступая перед телекамерами.

Ранее высказывались опасения, что по возвращении в страну лидер оппозиции будет задержан. На этом фоне Соединенные Штаты выступили с предостережением в адрес властей Венесуэлы, что в случае ареста Гуадо Вашингштон предпримет "решительные действия".

После вовзвращения Хуан Гуайдо направился на митинг в центре Каракаса, где в ожидании его появления собрались несколько десятков тысяч человек.