Гуайдо отозван с поста главы Нацсобрания и не может занимать госдолжности

Лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо отозван с поста главы Национального собрания. Как пояснил генеральный контролер страны Элвис Аморозо, ему вменяется в вину использование не соответствующей действительности финансовой информации при выдвижении своей кандидатуры на пост главы парламента, а также данных о расходах, не соответствующих его уровню дохода.

Власти Венесуэлы также запретили лидеру оппозиции занимать государственные должности в течение 15 лет в связи с подозрениями в коррупции.