Громкие аресты в Алжире

В Алжире арестован младший брат бывшего президента Абдельазиза Бутефлики Саид, занимавший на протяжении длительного времени пост советника главы государства. Вместе с ним арестованы два бывших начальника разведки страны: бывший координатор служб безопасности генерал-майор Атман Тартаг и экс-руководитель Департамента разведки и безопасности корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

«Мне кажется, что эти три человека были арестованы как участники некого заговора против армии и против республики, после того, как они попытались найти альтернативу решению Абдельазиза Бутефлики не идти на третий срок», – считает журналист газеты Le Soir D'Algerie Тарик Хафид.

Для участников уличных протестов, которые вынудили Бутефлику не выдвигаться на пятый срок, а затем уйти в отставку, аресты высокопоставленных силовиков стали неожиданностью.

«Мы чувствуем, что происходит что-то очень важное на самом верху власти. Народ, народное движение в каком-то смысле только наблюдает, – констатирует Тарик Хафид. – Но народ всё равно говорит своё веское слово каждую пятницу».

Громкие аресты произведены на фоне подготовки к проведению президентских выборов, которые намечены на 4 июля. Между тем, ведущие оппозиционные партии и деятели Алжира уже заявили об отказе от участия в них.