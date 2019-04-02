Библиотека для бездомных

Общественная библиотека Цинциннати стала ареной событий социальной драмы режиссёра, актёра сценариста и продюсера Эмилио Эстевеса.

Как и многие другие, с наступлением холодов эта библиотека превратилась в ночлежку для бездомных, психически нездоровых людей и маргиналов. Сострадательные сотрудники и сами не заметили как стали по совместительству социальными работниками. Без колебаний встают они на сторону ставших им небезразличными людей, когда от властей поступает распоряжение освободить общественное здание. Эстевес сыграл в своём фильме библиотекаря, а Алек Болдуин - переговорщика с полицией.

Премьера картины "Общественная библиотека" прошла во вторник в публичной библиотеке Нью-Йорка.

"Снимать такие фильмы - о библиотеках, проблемах бездомных и душевнобольных людей, обо всём таком - очень трудно, - говорит Эстевес. - Трудно и найти для них финансирование. Любая помощь, которую вам удаётся для этого получить, очень ценна. И вот штат Огайо на такое пошёл, и это настоящее объяснение в любви к Цинциннати, признание в любви к библиотекам. Это фильм, в котором по-настоящему дали слово изгоям, маргиналам, неудачникам и нищим".

Сидячий мирный протест против позиции властей, выделяющих внушительные суммы на содержание просторных залов, комфортабельных санузлов и зон отдыха - но игнорирующих проблемы стольких людей, оказавшихся на улице в лютые холода, перерастает в открытое противостояние полиции, и события начинают развиваться как в настоящем боевике.

Фильм "Общественная библиотека", вскрывающий сложнейшие проблемы современного общества, уже выходит на экраны США. Скоро его можно будет увидеть и в Европе.