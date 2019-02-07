Начал работу 69-й Берлинский кинофестиваль

В столице Германии открылся 69-й международный Берлинский кинофестиваль. Конкурсное жюри в этом году возглавляет французская актриса Жюльет Бинош.

На фестивале будут показаны около 400 фильмов, 17 из которых участвуют в основном конкурсе. За "Золотых медведей" будут бороться семь фильмов, снятых женщинами-режиссёрами, что председательница жюри считает очень хорошим знаком.

Это последний фестиваль директора "Берлинале" Дитера Косслика, руководившего смотром с мая 2001 года. Его контракт заканчивается весной.

Фестиваль откроется драмой датчанки Лоне Шерфиг "Доброта незнакомцев". Это история четырёх жителей Нью-Йорка, переживающих кризис в отношениях. По словам режиссёра, это фильм "о женщине, которая сильнее, чем она думает". В одной из главных ролей снялась американская актриса Зои Казан.

Также в конкурсе покажут картины Агнешки Холланд, Мари Крейтцер, Изабель Койшет и других женщин кинематографистов.