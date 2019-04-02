"Брексит" - ошибка в расчетах и мошенничество"

"В поисках Европы" – так называется новая театральная работа известного французского философа Бернара-Анри Леви. Это монолог о будущем Старого Света и в том числе о судьбе Великобритании.
"Брексит" – это ошибки в расчетах и мошенничество со стороны правых и левых популистов. Идея заключалась в том, чтобы британцы вернули себе контроль над страной, а в итоге Великобритания потеряла всякий контроль".
Еще одной бедой Европы Леви называет рост популизма:
"Есть некоторые политические силы, которые используют демократию, чтобы ее разрушить, которые используют выборы, чтобы подорвать существующую систему, благодаря которой возможно проведение выборов. Эти силы собираются использовать Европарламент, чтобы разрушить Евросоюз изнутри".
Свое турне по Европе Леви завершит 20 мая – за три дня до начала европейских выборов.