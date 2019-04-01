Российский газ в Европу и Турцию обещают поставить в сроки

Арабо-итальянский консорциум "Аркад" предложил самую выгодную цену на строительства "Турецкого потока" в Болгарии со сроком исполнения 250 дней.

Об этом стало известно после вскрытия конвертов с предложениями по тендеру двух потенциальных прокладчиков. "Аркад" по его итогам готов построить газопровод протяженность 474 км к 1 января 2020 года за 1 млрд 102 млн евро. Его конкурент, европейский консорциум "Газовое развитие и расширение в Болгарии" (GDEB) предложил цену практически вдвое выше и срок исполнения в 2,5 раза больше.

Комментируя параллельный проект, "Северный поток - 2", глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не смотря на все критику поддерживает его.

"Для нас "Северный поток-2" сложный проект. Но, скрепя сердце, приходится признать, что проект реализуется уже на протяжении многих лет. Большое количество контрактов было заключено. "Северный поток-2" нам, безусловно, необходим в целях обеспечения безопасности поставок в ответ на наш отказ от угольной и ядерной энергетики", – заявила председатель ХДС.

Ранее датское энергетическое агентство запросило у оператора строительства "Северного потока-2" проведение дополнительной экологической экспертизы. По оценке рейтингового агентства Moody's, это создает угрозу задержки для прокладки газопровода.

На что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер уверил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится в 2019 году несмотря на некоторые юридические сложности.

К данному моменту "Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода.