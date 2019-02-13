Газовая директива ЕС и судьба "Северного потока-2"

Совет ЕС и Европарламент при участии Еврокомиссии предварительно одобрили поправки к Газовой директиве ЕС на основании корректировок, разработанных Германией и Францией. Ранее Берлин и Париж достигли по этому вопросу компромисса. Он, по словам представителя кабмина ФРГ, "ограничивает масштаб регулирования" Брюсселем проекта "Северный поток - 2" и предусматривает, что оно возможно только на участке, расположенном в водах Германии.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Он проляжет по дну Балтийского моря, в обход транзитных государств, в том числе Украины и Польши. Введение в строй "Северного потока-2" намечено на конец 2019 года.

Критики проекта утверждают, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российских энергоносителей, а потому и от политики Кремля. Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что "Северный поток-2" усилит российское преимущество и поставит европейских потребителей в зависимость от российских поставок.