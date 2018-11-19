"Турецкий поток" довели до турецкого берега

"Газпром" завершил строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". На трубоукладочном судне Pioneering Spirit спуском в воду замыкающей трубы руководил Алексей Миллер. На торжественной церемонии в Стамбуле команду установить последнюю секцию по ведеомосту отдали президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Эрдоган:"Турецко-российская дружба, укреплявшаяся, несмотря на испытания, на протяжении многих лет, произвела на свет результат выгодный для обеих стран. Мы никогда не ставили наши двухсторонние отношения в зависимость от требований и давления со стороны третьих стран".

Президент Путин: "Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" безусловно позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере. Будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего черноморского региона. А также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности".

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода в мае 2017 года. Трубопровод протяжённостью 930 км проложен от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря до побережья европейской части Турции. Затем он будет продлён до границы Турции с Грецией, откуда по Трансадриатическому трубопроводу российский газ сможет дойти до Италии, а по проектируемому трубопроводу South Stream Lite – через Болгарию, Сербию и Венгрию – до Австрии.