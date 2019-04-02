Китай прощается с погибшими пожарными

Жители китайского города Сычуань отдают дань памяти пожарным. Отряд из тридцати человек полностью погиб в горах.

Они отправились на тушение лесного пожара в конце прошлой недели. Из-за ветра, резко сменившего направление, группа оказалась в огненной ловушке. После двух дней поисков пропавшие без вести были признаны погибшими. Их тела доставлены в Сычуань, где траурную колонну встречали местные жители.

Трое погибших были сотрудниками городской пожарной охраны, остальные — специалисты особой группы по ликвидации лесных пожаров.

Горные леса в провинции Сычуань загорелись в пятницу. В тушении принимают участие около 700 человек при поддержке пожарной авиации. Из опасных районов были эвакуированы около 4000 местных жителей. Пока погодные условия и пересечённая местность не позволяют взять пламя под контроль.