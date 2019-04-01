В Японии начинается эпоха Рэйва

Эра правления следующего императора Японии получила название "Рэйва", что в переводе означает "порядок и гармония". Девиз, символизирующий принципы и задачи императора, впервые объявляется до интронизации монарха и заимствуется из японской литературы, а не классических китайских произведений.

Первого мая в монархии сменится власть: на престол взойдет принц Нарухито — старший сын 85-летнего императора Акихито, который принял решение удалиться от дел в связи с преклонным возрастом.

Возможное название новой эры в обстановке полной секретности обсуждалось в специальном комитете с участием ведущих специалистов по классической литературе и истории. Ранее было решено, что оно должно состоять из двух иероглифов, которые японцу легко прочитать и написать, и не может иметь аналогов в истории и употребляться в бытовой речи.

Действующая эра носит название "Хэйсэй", означающие "установления мира".