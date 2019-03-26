Армия Алжира призвала Бутефлику уйти с поста

Начальник штаба Национальной народной армии Алжира призвал президента страны Абдельазиза Бутефлику признать свою недееспособность и самоустраниться от власти.

Ахмед Гаид Салах ссылается на 102 статью конституции Алжира, предусматривающую в случае тяжелой и продолжительной болезни президента назначение председателя парламента временным главой государства с последующим созывом досрочных президентских выборов.

По мнению начальника штаба армии, такое решение поможет выйти стране из кризиса.

В Алжире больше месяца не утихают акции протеста, вызванные выдвижением кандидатуры Бутефлики на пятый президентский срок.

В последствии алжирский лидер в послании к нации объявил об отказе снова баллотироваться в президенты страны, отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции.

Шесть лет назад Бутефлика перенес инсульт, с тех пор он редко появляется на публике.