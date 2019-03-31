Зеленский и Порошенко лидируют в первом туре выборов - экзит-полы

Владимир Зеленский и Петр Порошенко лидируют в первом туре президентских выборов на Украине. Об этом свидетельствуют первые результаты экзитполов. Согласно предварительным данным, Зеленский набирает около 30% голосов , Порошенко - порядка 18%. Таким образом именно эти кандидидаты, если данные подтвердятся, выходят во второй тур президентских выборов, который намечен на 21 апреля.

В целом, как отмечают наблюдатели, такой расклад сил соответствуют соцопросам, проводившися в преддверии голосования. Шоумен и актер Владимир Зеленский, никогда не занимавшийся политической деятельностью, почти сразу после выдвижения своей кандидатуры превратился в уверенного фаворита предвыборной гонки.

В то же время рейтинг действующего президента заметно просел. Столь значительный отрыв Зеленского, говорят аналитики, фактически стал оценкой избирателей итогов пятилетнего мандата Порошенко.

Еще одна претендент на пост главы государства Юлия Тимошенко, по данным экзитполов набирает всего около 14% голосов. Правда, в ее предвыборном штабе уже заявили, что предварительные результаты голосования не соответствуют действительности, и что именно она, а не Порошенко встретится с Зеленским во втором туре.

"Сейчас идите все на избирательные участки и защищайте результаты выборов. Всю ночь оставайтесь на участках", - заявила Тимошенко, выступая в своем штабе.