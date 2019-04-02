В чем секрет успеха Зеленского?

Еще несколько месяцев назад о Владимире Зеленском говорили только как об актере и шоумене, а сегодня он – кандидат в президенты Украины. В первом туре он набрал в два раза больше голосов, чем действующий глава государства. Зеленского поддерживает известный бизнесмен Игорь Коломойский.

В чем секрет успеха шоумена? Ответить на этот вопрос попытался политолог из Центра европейских исследований Роланд Фрейденштайн.

В истории европейской демократии такое происходит не впервые. Но тут свою роль играют три фактора. Первый – это антикоррупционная кампания, второй – отсутствие политического опыта. Это ценное качество, даже если мы привыкли думать наоборот. И третье – он получил известность благодаря телевизионным развлекательным программам

По словам Петра Порошенко, результаты первого тура стали жестким уроком для него и его команды. Во время предвыборной кампании президент подчеркивал, что страна должна быть ближе к ЕС и НАТО, и обещал, что в будущем Украина станет членом обоих блоков.

Удивили ли украинцев результаты первого тура? И чего они ждут от кандидатов?

- Это было абсолютно логично, что во второй тур, скорее всего, проходят и Зеленский, и Порошенко. Если не ошибаюсь, 30 процентов у Зеленского, 17 – у Порошенко. Приблизительно на это я и рассчитывал, честно говоря.

- Я знаю только, что он новый человек в политике. Мне кажется, хуже уже некуда. Посмотрим, новый человек, может, что-то новое сделает. Хорошее или плохое – непонятно, но явно что-то новое.

Имя следующего президента Украины станет известно менее чем через три недели. Второй тур состоится 21 апреля.