"Права женщин под угрозой?"

"Добро пожаловать в Средние Века" и "Решаю я", - плакаты с такими надписями несли участники акции протеста в Вероне. В этом итальянском городе сейчас проходит Всемирный конгресса семей, участники которого вступают за традиционные семейные ценности и призывают к запрету абортов и однополых браков. По мнению манифестантов, конгресс хочет добиться ограничения прав женщин.

"В Италии под угрозой оказались Права и свободы, которые были завоеваны женщинами. Поговаривают о том, чтобы отнять право на аборт, на развод, обсуждается семейное законодательство-. Казалось, что эти права уже укоренились в нашем обществе", - говорит одна из участниц акций.

"Женщина - это не дыра, аборт - это не убийство" REUTERS/Yara Nardi

Но сторонники запрета абортов придерживаются другого мнения. Они считают, что участники, наоборот, стремятся к тому, чтобы женщины обрели истинную свободу.

"Конгресс, в первую очередь, хочет, чтобы люди вновь поняли, в чем значение и ценность семьи, в чем заключается истинная свобода женщин, и чтобы женщины нашли баланс между работой и личной жизнью".

REUTERS/Yara Nardi

Оппозиционная Демократическая партия назвала этот конгресс шагом в "темное прошлое". В свою очередь вице-премьер Италии Маттео Сальвини говорит, что на встрече речь не идет ни о запрете абортов, ни о разводах.