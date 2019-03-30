Украина перед выбором

На Украине в воскресенье пройдут выборы президента страны. Они станут рекордными по количеству кандидатов - 39 человек, среди которых - бывшие и действующие депутаты Верховной рады, чиновники, бизнесмены и мэры. В центре внимания предвыборной кампании были вопросы широко распространенной коррупции, состояния экономики и продолжающегося противостояния с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны.

Эксперты считают, что наиболее высокие шансы пройти во второй тур имеют три кандидата. Это выдвиженец партии "Слуга народа", лидер студии "Квартал-95" и бывший капитан команды КВН Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Последние данные социологических опросов указывали на уверенное лидерство Зеленского. Порошенко и Тимошенко делили между собой второе-третье места, значительно уступая неожиданному для многих фавориту первого тура.

Окончательные результаты голосования ЦИК должен объявить до 10 апреля. Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов избирателей, будет объявлен второй тур. Он должен состояться 21 апреля.