Правящая коалиция распалась, что дальше?

Украинская правящая коалиция во главе с "Блоком Петра Порошенко" - за три дня до инаугурации нового президента - официально объявила о прекращении деятельности. В пятницу ее покинула фракция "Народного фронта". По словам спикера Рады и члена "Народного фронта" Андрея Парубия, это означает, что с сегодняшнего дня запущен механизм формирования нового большинства Верховной Рады.

Инициаторы распада существовавшей скорее формально правящей коалиции надеются, что процесс создания нового большинства лишит Владимира Зеленского возможности распустить Раду и назначить досрочные выборы.

Возможности роспуска украинского парламента довольно жестко регламентированы, отмечают эксперты. В частности, президент не может этого сделать, если до истечения мандата действующего парламента осталось менее полугода. Этот срок наступает 27 мая. Так что у Зеленского после назначенной на 20 мая инаугурации формально останется неделя на принятие решения.

Другие правоведы не исключают судебного решения о том, что правящей коалиции на Украине нет по сути уже три года и все сроки по ее формированию давно вышли.