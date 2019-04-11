Зеленский - фаворит 2-го тура

Актёр, комик и шоумен Владимир Зеленский, создавший образ вымышленного президента в популярном телесериале "Слуга народа", имеет все шансы сыграть эту роль в жизни. По данным последних соцопросов, опубликованных в четверг, за политического дебютанта готовы проголосовать большинство опрошенных граждан Украины - 60,8%, а за действующего главу государства Петра Порошенко - лишь 24,4%.

Проводившая опрос социологическая группа "Рейтинг" выяснила также, что среди респондентов, которые определились с выбором и точно пойдут голосовать, Порошенко готовы поддержать 28,6% избирателей, тогда как Зеленского - 71,4%.

Это первое исследование, проведённое перед вторым туром президентских выборов. Зеленский лидировал во всех возрастных группах, даже в самой старшей. Больше всего за шоумена планируют голосовать на Востоке и Юге, он побеждает также в Центре, а на Западе конкурирует с Порошенко.

Второй тур выборов президента пройдёт на Украине 21 апреля.