Испания спасла 27 мигрантов

27 мигрантов, отчаливших на лодке из Марокко, были спасены в среду испанской береговой охраной в Средиземном море. Среди спасенных две женщины и ребенок. Шестерых доставили на вертолете в больницу южного испанского города Альмерия, поскольку они находились в тяжелом состоянии.

Всего в лодке были 49 человек, по данным неправительственной организации Caminando Fronteras, так что от 20 до 22 мигрантов числятся пропавшими без вести. По данным испанской Службы спасения и безопасности на море, следовавший в испанский город Мотриль паром обнаружил терпящую бедствие лодку в море Альборан. Поскольку это произошло в зоне ответственности марокканских спасателей, их проинформировали.

По данным Международной организации по миграции, с начала года в Средиземном море погибли 569 искателей лучшей жизни, 173 из них направлялись в Испанию.