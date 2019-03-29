Недра Арктики: за сжиженным газом будущее?

Нефтяная компания Саудовского королевства Saudi Aramco вслед за Total намерена приобрести, как сообщается, около 30 % акций в проекте по сжижению газа "Арктик СПГ".

В начале марта французская компания закрыла сделку на более, чем два с половиной миллиарда долларов, приобретя 10 %. В качестве акционера Total начнет финансировать проект стоимостью $21 млрд. Кроме этого, он выплатит НОВАТЭКу часть затрат.

Накануне правительство России получило распоряжение выделить средства на строительство нового терминала для транспортировки сжиженного газа. Пуск первой линии Арктик СПГ-2 запланирован на 2023-й год. Предполагается, что Арктик СПГ-2 будет производить не менее 18 млн тонн сжиженного газа в год