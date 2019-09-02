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Польша

«Энергетическая независимость от России»

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 Павел Барсуков  ТАСС 
«Энергетическая независимость от России»
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Reuters
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Совместные проекты Вашингтона и Варшавы могут обеспечить Польше энергетическую независимость от России: об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс. Он прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 80-летния начала Второй мировой войны.

Год назад две страны договорились о поставках в республику сжиженного природного газа из США. За счёт этого Польша рассчитывает не только отказаться от российского сырья, но и сама стать восточноевропейским энергетическим хабом.

Изначально визит планировался на высшем уровне, однако президент США Дональд Трамп решил остаться в США из-за урагана «Дориан». В Варшаве заявили, что относятся к этому с пониманием; Майкл Пенс заявили, что глава Белого дома может всё же посетить Польшу в течение осени.