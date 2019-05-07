США и Россия в Арктическом совете

В финском городе Романиеми прошла министерская встреча Арктического совета. В него входят Россия, США и ещё 6 северных стран. На месте события - представитель Госдепартамента Ванесса Экер. С ней беседует корреспондент Euronews Андрей Бекетов.

Euronews: Климат в Арктике теплеет вдвое быстрее, чем глобально. Насколько отражен этот вопрос в итоговом документе, и как на это повлияли США?

Экер: Да, сегодня приняли заявление о сотрудничестве в рамках Арктического совета. Как сказал Госсекретарь Майк Помпео, наши действия говорят о приверженности США защите экологии Арктики.

Euronews: Открываются ли какие-то возможности в связи с таянием льдов, по мнению США?

Экер: Он говорил о возможности развивать новые транспортные маршруты в Арктике, но нужно это делать очень разумно. Раньше эта организация была сосредоточена более на экологических, научных темах. Теперь здесь согласились, что необходимо смотреть и на ситуацию с безопасностью.

Euronews: Госсекретарь заявил о намерении противостоять некому "агрессивному поведению" России и Китая в Арктике. В чем выражается это "агрессивное поведение"?

Экер: По поводу России он подчеркнул, что она незаконно ограничивает возможность прохода судов в арктических водах, увеличивает своё военное присутствие в регионе. Исторически — это регион низкой напряженности, нужно, чтобы это так и продолжалось. Я думаю, что мы можем найти общий язык и иметь диалог.

Euronews: Действительно, в рамках Арктического совета РФ и США конфликтуют как-то меньше, чем в других организациях. Дает ли это надежду на потепление политического климата в мире?

Экер: Да, я тоже надеюсь.