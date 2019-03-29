Сделка по "брекситу" отвергнута парламентом Великобритании в третий раз - официально

Парламент Великобритании проголосовал против сделки по "брекситу".

Ранее предложенное Терезой Мэй соглашение по выходу Великобритании из ЕС было дважды отвергнуто парламентом.

"Против" проголосовали 344 депутата, "за" - 286.

Таким образом, Великобритания рискует покинуть Евросоюз без соглашения 12 апреля. Но до этого времени у Лондона все еще будет возможность покинуть ЕС упорядоченным путем.

Дональд Туск созывает внеочередной саммит ЕС 10 апреля.

23 июня 2016 года британцы проголосовали за выход страны из состава ЕС. Переговоры Брюсселя и Лондона продлились до ноября 2018, когда сделка по "брекситу" была одобрена Евросоюзом. Но в самой Великобритании соглашение было раскритиковано, в основном из-за ситуации с ирландской границей. В соглашении говорится о режиме "бэкстоп", в рамках которого остро встает вопрос границы Северной Ирландии и Республики Ирландии. По нему предусматривается сохранение статуса Великобритании в Европейском таможенном союзе (за исключением рыбопромышленной продукции), а территории Северной Ирландии — в Европейской экономической зоне.

В Великобритании неопределенность в отношении "бэкстопа" восприняли как рычаг давления Брюсселя на Лондон.

Ранее Тереза Мэй предлагала уйти в отставку в обмен на одобрение парламентом сделки по "брекситу".

Теперь, после третьего по счету провала сделки по "брекситу" вариантов у Лондона и у Мэй, в частности, остается немного: наиболее вероятный, по мнению Мишеля Бернье - переговорщика по "брекситу", выход Великобритании из ЕС без сделки 12 апреля.