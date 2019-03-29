ВИДЕО: турок улетел с порывом ветра на большом зонте

Сильный ветер в Турции стал причиной неожиданного полёта мужчины, который пытался удержать на месте большой солнцезащитный зонт. Мужчина, который попытался остановить пришедший в движение зонт на рынке в городе Кадирли на юге Турции, вдруг воспарил в воздух подобно Мэри Поппинс.

Вот что рассказал виновник происшествия, работавший на рынке Садык Кокадалли: «Мы работали поблизости, а ветер всё усиливался. После очередного порыва ветра, я заметил, что зонт пришёл в движение, и поэтому попытался остановить его, чтобы он не улетел, наступив на опору. Когда я вспрыгнул на основание зонта, он поднялся в воздух».

«Зонт поднялся на 3-4 метра, и я подумал: "Нет, это не сработает", после чего спрыгнул вниз, - продолжает Кокадалли. - К счастью, я в порядке. А зонт ударился о столб и упал вниз».

Видеозапись инцидента с камер наружного наблюдения тут же стала вирусной в соцсетях после того, как она была обнародована турецким новостным агентством Anadolu. Пользователи отреагировали потоком мемов в твиттере, пытаясь вообразить, куда же мог приземлиться "бесстрашный Кокадалли".

В одном из твитов герой ролика назван "первым турецким астронавтом" (с хештегом #AstroNOT).

В другой шутке принимавших участие в "операции" мужчин поздравили с прилунением после полёта с помощью безмоторного космического зонта.