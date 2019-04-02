ВИДЕО | Туристы бегут от отколовшегося ледника в Исландии

Туристам пришлось убегать от волны, образовавшейся в результате обвала части ледника на юго-востоке Исландии.

Брейдамеркюрйёкюдль, часть самой большой исландской ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун. Во время происшествия на каменистом берегу находились около десяти человек. На этих кадрах видно, как от ледника напротив откалывается огромная глыба и падает в воду. Увидев, что волна, вызванная падением, увеличивается в размерах, люди разбегаются в стороны.

Гид, снявший произошедшее на видео, сообщил, что никто из туристов не пострадал, благодаря инструкциям по технике безопасности.