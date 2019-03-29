Грета Тунберг "заразила" Берлин

В эту пятницу, как и в предыдущие, берлинские школьники забросили портфели подальше и вышли на улицы, чтобы призвать власть предержащих не допустить необратимых климатических изменений. На этот раз в колонне из 20 тысяч, по данным полиции, 25 тысяч - по данным организаторов, шагала Грета Тунберг - инициатор движения.

"Старшие поколения не смогли справиться с самым большим кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество, - заявила она собравшимся около Бранденбургских ворот. - Когда мы говорим им, что беспокоимся о будущем нашей цивилизации, они просто гладят нас по голове, повторяя: "Все будет хорошо, не волнуйтесь!'

Пятничные прогулы школьников ради климата - самое крупное молодежное движение в Германии со времен объединения, отмечают обозреватели.

"Изменение климата не будет ждать, пока мы закончим школу, - говорит одна из демонстранток, - оно просто наступит, и все. Именно поэтому политики должна сделать что-то сейчас".

"А я убежден, что молодежь, которая выходит на улицы и демонстрирует свою решимость всей Германии, сможет изменить ситуацию и повлиять на политиков!"- говорит еще один участник акции.

Лидер движения "Пятница ради будущего" в Германии Луиза Нойбауэр также не скрывает оптимизма: "Многие спрашивают нас, когда мы перестанем прогуливать школу, но я отвечаю: "Спросите политиков, когда они планируют начать действовать!" Тогда по пятницам мы сможем заняться чем-то другим".

В середине марта в движении Греты Тунберг приняли участие жители 71 страны и 700 городов.