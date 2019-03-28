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Венесуэла

"Россия не уйдет из Венесуэлы"

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 Ольга Кепински 
"Россия не уйдет из Венесуэлы"
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США не имеют права требовать от России отозвать из Венесуэлы своих военных специалистов и прекратить любое сотрудничество с этой страной.

Об этом заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова в ответ на призыв Дональда Трампа к России "уйти из Венесуэлы".

"Российская сторона ничего не нарушала: ни международных договоренностей, ни внутреннего законодательства Венесуэлы. Россия не меняет баланса сил в регионе. Россия никому не угрожает, в отличие от граждан в Вашингтоне, чьи заявления я только что процитировала", – ответила Захарова.

Накануне Дональд Трамп в Белом доме встретился с женой самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуан Гуайдо Фабианой Росалес. Как пишет Ассошиэйтед Пресс, в то время как супруга лидера оппозиции пытается заручиться международной поддержкой мужа, совершая турне по соседним странам, сам Гуайдо продолжает борьбу с режимом Мадуро в Венесуэле и вновь призывает людей выйти на улицы .

"Вы знаете, что говорит режим? Посмотрите, света нет, а люди ничего не говорят. Потому что они не привыкли к этому. И их ждет сюрприз. Мы будем выходить на улицы не только по субботам, но и каждый раз, когда будут перебои со светом. Что нам теперь делать? Мы будет отстаивать свои права. В эту субботу! О месте и времени мы сообщим позже", – заявил Гуайдо.

Около месяца в Венесуэле наблюдаются перебои с электроэнергией. Гуайдо винит режим Мадуро в плачевном состоянии энергосистемы, официальный же Каракас считает, что это результат кибератаки США.