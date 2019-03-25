Российские военные в Венесуэле - "просто консультанты"

Группа российских военных прибыла в Венесуэлу, охваченную политическим кризисом. Латиноамериканские издания сообщают, что в аэропорту Каракаса сели два самолёта из России: пассажирский «Ил-62» и грузовой «Ан-124». По данным, которые приводит журналист Хавьер Майорка, они доставили в Венесуэлу 35 тонн груза и 99 военнослужащих под руководством замначальника Генштаба Василия Тонкошкурова.

Официально эти сведения не комментируют ни в Каракасе, ни в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос журналистов в Министерство обороны. РИА Новости и агентство «Спутник» со ссылкой на неназванный дипломатический источник объясняют, что речь идёт о реализации давнего соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а пассажирский лайнер доставил в Венесуэлу военных консультантов.

Ранее США критиковали Россию за поддержку правительства Николаса Мадуро и, в частности, за отправку стратегических бомбардировщиков и военнослужащих на учения в Венесуэле в декабре. Мадуро, в свою очередь, заявляет об угрозе американского вторжения.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого десятки стран признали главой государства, обвиняет Мадуро в намерении использовать иностранных военных для удержания власти.