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Венесуэла опять осталась без света. Правительство объявило выходной

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 Андрей Позняков 
Венесуэла опять осталась без света. Правительство объявило выходной
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Правительство Венесуэлы объявило выходной день из-за новых перебоев с электроснабжением. На долгие часы свет отключили в большинстве населённых пунктов страны, — передаёт «Франс-Пресс». После этого во всей Венесуэле вновь были отменены занятия в школах, остановлена работа предприятий, закрыто большинство магазинов, нарушено движение транспорта. Жители Каракаса вспомнили об аварии, которая произошла в начале марта.

По данным «Франс-Пресс», с перебоями в энергоснабжении столкнулись жители 21 из 23 штатов Венесуэлы. В ряде регионов новые проблемы с энергоснабжением начались ещё в понедельник. Вице-президент Делси Родригес заявила, что причиной стала диверсия ультраправых активистов и, цитата, «их империалистических начальников в Вашингтоне». Оппозиция обвиняет правительство Мадуро в некомпетентности и доведении энергосистемы до аварийного состояния.