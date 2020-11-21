Дейтонские соглашения: 25 лет спустя

Босния и Герцеговина отмечает 25 лет Дейтонских соглашений, положивших конец кровопролитной гражданской войне на фоне опасений возобновления этнического конфликта из-за националистической риторики лидеров общин. Бывшие враги осознают серьёзность ситуации и предпринимают меры для предотвращения противостояния, проповедуя примирение и терпимость на всей территории федеративного государства, и в первую очередь в школах.

"Будущее за молодыми людьми, - говорит воевавшая в 90-х годах боснийка. - Зачем поворачивать их лицом к прошлому? Если я пережил что-то очень плохое, зачем мне подталкивать своего ребенка или любого другого ребенка к тому, чтобы и он через это прошёл? "

А этот бывший сербский солдат считает, что людям нужно больше общаться, узнавать друг друга ближе:

"Мне бы больше хотелось, чтобы люди сотрудничали, работали вместе. Я думаю, что люди без проблем могут вместе жить и работать, проводить свободное время, и доверие между ними будет только укрепляться. Так мы сможем все изменить: изменить самих себя и изменить всю страну".

Мирное соглашение было заключено лидерами Сербии, Боснии и Герцеговины и Хорватии 21 ноября 1995 года на американской военной базе в Дейтоне, штат Огайо. Так закончилось четырехлетнее кровопролитие.

Четверть века спустя три члена президиума балканской страны еще раз подтвердили свою приверженность построению общества для всех ее народов и граждан, чтобы молодёжь без опаски могла строить здесь свое будущее.