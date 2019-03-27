Туск: "британцы хотят остаться в Евросоюзе"

Председатель Евросовета Дональд Туск призвал Европарламент предоставить Великобритании максимально возможную отсрочку "брексита".

По его словам, Евросоюз не может игнорировать мнение растущего числа британцев, желающих отменить решение о выходе из содружества.

Поэтому необходимо дать Великобритании больше времени на то, чтобы определить дальнейшую стратегию.

"Вы не можете проигнорировать 6 миллионов человек, которые подписали петицию об отмене 50 статьи, 1 миллион человек, вышедших на улицы с требованием провести повторный референдум, и то растущее число британцев, желающих остаться в Европейском Союзе. Они могут чувствовать, что их интересы недостаточно представлены парламентом Великобритании, но они должны чувствовать поддержку в этом зале, потому что они европейцы", – заявил Туск.

Глава Евросовета отметил, что в случае расширенного продления сроков "брексита" Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая.

Евросоюз не раз заявлял, что огорчен желанием Лондона покинуть состав блока, но уважает волю британского народа, проголосовавшего на референдуме в 2016 году за "брексит".

Некоторые евродепутаты считают, что Великобритания после мучительного развода все же вернется в состав ЕС.

"Лично я считаю, что может быть не сейчас, но через несколько поколений Великобритания вернется в семью европейских наций. Место этой страны в Евросоюзе, а не за его пределами", – заявил депутат Европарламента Ги Верхофстадт.

Ярый сторонник "брексита", депутат Европарламента от юго-восточной Англии Найджел Фараж считает домыслами растущее число британцев, не желающих выходить из состава ЕС.

"Вы действительно хотите, чтобы я вернулся сюда? Вот мы здесь. И все ради чего? Потому что "брексит" неизбежен. Господин Туск, если вы думаете, что британцы изменили свое мнение о выходе страны из ЕС, то вы заблуждаетесь", – парировал Фараж.

Все 27 стран ЕС приняли на саммите Евросоюза 22 марта единогласное решение об отсрочке даты "брексита" на основании двух возможных сценариев.

Выход Великобритании из блока будет отложен до 22 мая при условии, если британский парламент одобрит до конца марта сделку по "брекситу", или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.