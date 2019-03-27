Предвыборное путешествие по Европе: Кордова

Молодежь уезжает из Испании. Из-за экономического кризиса попытать счастья за границей в последние годы решились 800 тысяч молодых испанцев. Мы поговорим с Сильвией Аренас - она уехала в Австрию в 2012 году и только недавно сумела найти работу на родине.
"Что удивило вас больше всего, когда вы вернулись? Ситуация в стране изменилась?", - спрашивает корреспондент "Евроньюс" Кристина Хинер.
"Мне так не показалось. Настроение людей тоже осталось прежним. Не думаю, что жизнь здесь наладилась", - считает Сильвия.
"Каковы главные отличия Испании от других европейских стран, от Австрии? Например, в том, что касается работы?" - спрашивает корреспондент.
"Вы будете голосовать на выборах в Европарламент?", - интересует Кристина Хинер.