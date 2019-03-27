Предвыборное путешествие по Европе: Кордова

Молодежь уезжает из Испании. Из-за экономического кризиса попытать счастья за границей в последние годы решились 800 тысяч молодых испанцев. Мы поговорим с Сильвией Аренас - она уехала в Австрию в 2012 году и только недавно сумела найти работу на родине.

"Сначала я работала в ресторане быстрого питания. Я еще не говорила по-немецки и найти что-то другое было довольно сложно. В ресторане я проработала несколько месяцев. А когда подучила язык, нашла вакансию в одной торговой компании. Я занималась импортом испанских товаров в Австрию и экспортом местных товаров в Испанию", - говорит она.

"Что удивило вас больше всего, когда вы вернулись? Ситуация в стране изменилась?", - спрашивает корреспондент "Евроньюс" Кристина Хинер.

"Мне так не показалось. Настроение людей тоже осталось прежним. Не думаю, что жизнь здесь наладилась", - считает Сильвия.

"Каковы главные отличия Испании от других европейских стран, от Австрии? Например, в том, что касается работы?" - спрашивает корреспондент.

"Австрийцы более организованны. Они чаще принимают нестандартные решения. Во всяком случае, так было в моей компании. Работодатель в точности знал, чего хочет и на что готов пойти ради своей цели. Австрийцы много трудятся, но когда рабочий день подходит к концу, они спокойно расходятся по домам. В Испании же от тебя требуют полной самоотдачи. Сегодня я работаю на одну австрийскую компанию. Мы занимаемся продажей промышленного оборудования и запчастей, а также техническим обслуживанием, разработкой программного обеспечения", - рассказывает Сильвия.

"Вы будете голосовать на выборах в Европарламент?", - интересует Кристина Хинер.

"Думаю, да. По возможности, я голосую всегда. Даже за границей. Я считаю, что ЕС должен объединять наши страны, а не разделять, как это происходит сегодня. Каждая страна хочет идти своим путем. Но, мне кажется, что если мы объединимся и будем помогать друг другу, мы станем сильнее. Мы нуждаемся в помощи Европы, а Европа нуждается в Испании", - говорит она.