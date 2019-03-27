Усталость от "брексита"

Город Стратфорд-апон-Эйвон в английском графстве Уорикшир теперь известен не только тем, что здесь родился поэт и драмутург Уильям Шекспир, но и потому, что на референдуме голоса за и против "брексита" здесь разделились, также как по все стране — в соотношении 52% к 48%.

Но сегодня жителей города объединяет одно чувство: усталость от ситуации вокруг развода Великобритании с ЕС.

Что бы произошло при отмене "брексита"? Советник от консеравтивной партии Молли Гайлс уверена: "Тогда останется подспудный гнев и, вместо того, чтобы решить вопроса "брексита" и оставить всё в прошлом, мы получим глубокую внутреннюю рану, которая будет медленно кровоточить".

Дженет Филд голосовала за "брексит". Она говорит: "Думаю, что мы стали примером: если попробуете себя убрать, тогда вот, что случится с вашей страной. Я также думаю, что госпожа Мэй проявила слабость, и это сочетание привело ко множеству проблем".

В ответ на петицию за отмену "брексита", которую поддержали почти 5,8 млн жителей Соединенного Королевства, правительство заявило, что не намерено просить ЕС об отмене процедуры выхода.

Джонатан Бейкер выступает против "брексита": "Даже если Великобритания всё-таки выйдет из состава Европейского Союза, особенно если покинет ЕС без сделки, то в нашей группе всё равно останется настоящее желание продолжить кампанию за то направление, которое мы считаем правильным для нашей страны".

По данным опроса социологической службы YouGov, 61% британцев не хочет не выхода из Евросоюза, а 80% считают, что правительство плохо справляется с решением вопросов, связанных с разводом Лондона и Брюсселя.