Хуан Гуайдо: "Это сотрясание воздуха"

Cтало известно, что венесуэльский суд заключил под стражу секретаря лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Роберто Марреро обвиняется в причастности к терроризму. Это судебное решение последовало через несколько часов после того, как стало известно, что официальный Каракас запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

В ответ на действия властей Гуайдо заявил следующее: "Этот запрет - сотрясание воздуха, его не существует, существует воля людей, намеренных вернуть себе свободу и демократию".

Единственный орган, который имеет легитимность решать в этой ситуации - это Национальная ассамблея. Хуан Гуайдо лидер оппозиции Венесуэлы

Запрет в отношении Гуайдо мешает мирному выходу страны из кризиса. Об этом заявила Международная контактная группа по Венесуэле по итогам прошедшей накануне встречи в эквадорской столице.

Власти тем временем сообщили, что в пятницу граждане могут вернуться на работу после вынужденных выходных, причиной их стали проблемы с электроснабжением. Каракас утверждает, что энергосистема подверглась сотням кибератак за последние 2 года, и что организаторы которых хотят захватить власть.

Хуан Гуайдо на это заявлял, что причина блэкаута - неэффективные действия правительства Николаса Мадуро.